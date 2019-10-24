Наука и технологии
Сегодня 18:50
Крупнейшее СМИ в мире открыло сайт в Tor для жителей стран с жёсткой цензурой
Есть и русскоязычная версия сайта
Всемирная служба «Би-би-си» начала публиковать новости на сайте в сети Tor. Так СМИ хочет обеспечить доступ к «достоверной» информации жителям стран с государственной цензурой.
Tor — это система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать анонимное сетевое соединение. Для работы с сетью достаточно загрузить браузер.
Теперь портал «Би-би-си» появился в доменной зоне .onion, связанной с Tor. Сайт дублирует международную версию издания. Но и есть и версии на других языках, в том числе на русском.
Этот сайт «Би-би-си» создала специально для людей, проживающих в странах, где BBC News блокируется или ограничивается. К их числу относятся, например, Китай, Иран и Вьетнам.
«Это соответствует миссии Всемирной службы “Би-би-си”, направленной на предоставление достоверных новостей по всему миру», — отмечается в заявлении СМИ.
Самое читаемое