Крупнейшие французские СМИ уйдут из Twitter, ссылаясь на «токсичность» Маска

Феноглио отметил, что видимость Le Monde на платформе неуклонно снижается, как и других традиционных СМИ. Более года газета ограничивала свою активность на X, а теперь и вовсе перестанет делиться контентом, пока платформа работает в нынешнем режиме. Он также призвал журналистов Le Monde «пересмотреть» свое присутствие на сайте.

Это решение последовало за аналогичными шагами других французских и международных СМИ, включая Ouest France, Mediapart и The Voice of the North, пишут, внезапно, французские СМИ.