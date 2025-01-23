Крупнейшие французские СМИ уйдут из Twitter, ссылаясь на «токсичность» Маска

Опубликовано 23 января 2025, 06:001 мин.
Крупнейшие французские СМИ уйдут из Twitter, ссылаясь на «токсичность» МаскаИ такую же атмосферу
Французская газета Le Monde объявила о своем уходе из X (бывший Twitter), ссылаясь на растущую токсичность платформы и «влияние» ее владельца Илона Маска. Директор газеты Жером Феноглио заявил, что Маск превратил X в инструмент своей политической позиции, а также используя ее для давления на конкурентов и правительства.
Феноглио отметил, что видимость Le Monde на платформе неуклонно снижается, как и других традиционных СМИ. Более года газета ограничивала свою активность на X, а теперь и вовсе перестанет делиться контентом, пока платформа работает в нынешнем режиме. Он также призвал журналистов Le Monde «пересмотреть» свое присутствие на сайте.
Это решение последовало за аналогичными шагами других французских и международных СМИ, включая Ouest France, Mediapart и The Voice of the North, пишут, внезапно, французские СМИ.