Крупнейшие интернет-провайдеры США отказались выполнять закон о слежке

Суть проблемы заключается в разделе 702 Закона о наблюдении за внешней разведкой (FISA), который позволяет без предупреждения собирать цифровые сообщения вне США, даже если они касаются американских граждан.

Один провайдер связи сообщил Агентству национальной безопасности США, что в понедельник он прекратит выполнять приказы в соответствии с разделом 702 Закона о наблюдении за внешней разведкой, который позволяет спецслужбам США собирать без ордера цифровые сообщения иностранцев за границей, в том числе когда они отправляют текстовые сообщения или электронную почту человеку внутри Соединенных Штатов.