Крупнейшие интернет-провайдеры США отказались выполнять закон о слежке

Опубликовано 21 апреля 2024, 23:39
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Крупнейшие интернет-провайдеры США отказались выполнять закон о слежкеОни угрожают прекратить выполнение американских приказов FISA
Крупнейшие американские коммуникационные компании отказываются соблюдать ключевой закон о слежке США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Суть проблемы заключается в разделе 702 Закона о наблюдении за внешней разведкой (FISA), который позволяет без предупреждения собирать цифровые сообщения вне США, даже если они касаются американских граждан.
Один провайдер связи сообщил Агентству национальной безопасности США, что в понедельник он прекратит выполнять приказы в соответствии с разделом 702 Закона о наблюдении за внешней разведкой, который позволяет спецслужбам США собирать без ордера цифровые сообщения иностранцев за границей, в том числе когда они отправляют текстовые сообщения или электронную почту человеку внутри Соединенных Штатов.