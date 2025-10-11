Крупнейшие IT-компании в моменте потеряли $770 млрд после заявлений Трампа

Amazon, Nvidia и Tesla подешевели примерно на 5% каждая, что в общей сложности привело к снижению их совокупной рыночной стоимости на $770 млрд. Индексы Nasdaq и S&P 500 упали на 3,6% и 2,7% соответственно — это их худший день с апреля.

Особенно пострадала Nvidia: её капитализация сократилась на $229 млрд. Microsoft потеряла около $85 млрд, а Amazon — $121 млрд, что стерло весь её рост с начала года. Акции Tesla снизились на $71 млрд.

Аналитики отмечают, что эти угрозы ударили по технологическому сектору, который до этого показывал устойчивый рост благодаря инвестициям в инфраструктуру для ИИ.