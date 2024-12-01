Иск, поданный в Высший суд Онтарио, требует возмещения ущерба и судебного запрета на использование OpenAI их материалов. Новостные организации утверждают, что OpenAI «соскребла» данные с их сайтов, чтобы собрать данные для своих моделей искусственного интеллекта.

В иске содержится требование возместить ущерб в размере до 20 000 долларов за каждую использованную статью, что в перспективе может составить миллиарды долларов. СМИ утверждают, что действия OpenAI незаконны и «наносят ущерб общественным интересам», поскольку «наживаются на их журналистской работе».

Этот иск следует за аналогичными судебными разбирательствами по всему миру, поскольку другие новостные организации также требуют компенсации за использование OpenAI их контента.