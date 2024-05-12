Крупнейшие операторы США обманывали граждан «безлимитными» тарифами и телефонами

После заключения мирового соглашения с 49 штатами США и округом Колумбия (за исключением Флориды) операторы связи выплатят в совокупности 10,2 миллиона долларов. Соглашение также предписывает внести изменения в рекламную практику в течение следующих пяти лет.

Это означает, что «безлимитные» данные могут рекламироваться только в том случае, если они действительно безлимитны, без неожиданного дросселирования. Аналогично, предложения «бесплатных» телефонов должны четко раскрывать все расходы и требования. Урегулирование также требует прозрачности в отношении стимулов для переключения операторов и заявлений об экономии по сравнению с конкурентами.

Хотя вопрос о возврате денег клиентам остается неясным.