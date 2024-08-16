Крупнейшие операторы США выступили против выхода Starlink на «сотовый» рынок

SpaceX и T-Mobile планируют предложить дополнительное покрытие из космоса (SCS) для сотовой сети T-Mobile с использованием спутников SpaceX. В рамках этого плана SpaceX добивается отказа от правил FCC относительно пределов внеполосного излучения. План SpaceX, по мнению AT&T и Verizon, может привести к вредным помехам для существующих наземных мобильных сетей.

AT&T утверждает, что предлагаемое SpaceX увеличение предельной плотности потока мощности в девять раз может привести к снижению пропускной способности сети на 18%, что серьезно повлияет на работу AT&T. Verizon разделяет эти опасения, предупреждая, что повышенное излучение может ухудшить работу беспроводных телефонов и вызвать неприемлемые помехи в соседних частотных диапазонах.

В ответ SpaceX охарактеризовала эти возражения как попытки задушить инновации и ввести в заблуждение регулирующие органы.

Ожидается, что FCC рассмотрит представленные материалы и примет решение к концу августа.