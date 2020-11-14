Крупнейшие российские СМИ раскритиковали YouTube и предложили его заблокировать

В основном YouTube вводит ограничения против одних и тех же СМИ: «Царьград», РИА ФАН, «Россия 1», RT. С весны журналисты начали просить принять меры против Google и YouTube. Самые крупные волны с такими призывами прошли в мае, сентябре и ноябре — после заглушки видеосервиса у фильма про протесты в США.

«Решения нужно принимать уже сейчас. Механизмы ограничения деятельности иностранных соцсетей на территории РФ должны быть выработаны немедленно», — заявил ведущий «Радио КП» и обозреватель «Царьграда» Сергей Мардан.

13 ноября в Роскомнадзоре также призвали российские СМИ не пользоваться YouTube. Помимо этого ведомство направило в Федеральное Собрание предложения по «реагированию» на цензуру со стороны иностранных интернет-компаний.