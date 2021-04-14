Крупнейшие соцсети начали скрывать лайки

Ранее функцию тестировали лишь на небольшой группе людей. Испытания показали, что скрытие лайков действительно снижает социальное давление не некоторых пользователей. Другие люди заявили, что всё ещё хотят видеть лайки.

Именно поэтому отключение счётчика отметок «нравится» сделали в Instagram и Facebook опциональным. С сегодняшнего дня, 14 апреля, люди по всему миру смогут выбрать — видеть лайки или нет.

Соцсети уже давно тестируют скрытие отметок «нравится». Считается, что некоторые люди обращают на лайки слишком сильное внимание, а также лайки увеличивают их зависимость от социальных сетей.