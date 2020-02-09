Крупнейшие технологические компании приготовились к падению доходов из-за коронавируса

Такой прогноз следует из исследования аналитиков Amenity Analytics. По их подсчётам, большинство (394) компаний, ожидающих негативные последствия вспышки коронавируса, находятся в США. В Facebook, например, боятся, что эпидемия вызовет проблемы с производством шлемов виртуальной реальности Oculus, ведь они изготавливаются в Китае.

Как уже сообщалось ранее, вспышка вируса может поставить под угрозу планы Apple по производству недорогой модели iPhone 9. Компания, кроме того, закрыла свои магазины на территории Китая. Аналитики считают, что Apple может перенести сроки запуска устройства.