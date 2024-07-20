Крупнейшие технологические компании создали коалицию за безопасный ИИ

Опубликовано 20 июля 2024, 13:30
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Крупнейшие технологические компании создали коалицию за безопасный ИИДля повышения, как можно догадаться, безопасности
В рамках шага по “повышению безопасности ИИ” Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel и ряд других крупных технологических компаний объединились для создания Коалиции за безопасный ИИ (CoSAI).
CoSAI призвана решить проблему “фрагментированного ландшафта безопасности ИИ” путем обмена методиками, фреймворками и инструментами с открытым исходным кодом, призванными обеспечить безопасность систем ИИ "по замыслу".
К CoSAI присоединились IBM, PayPal, Cisco и Anthropic. Коалиция будет действовать под эгидой OASIS, некоммерческой организации, занимающейся разработкой открытых стандартов.
CoSAI сосредоточится на трех основных задачах: создание лучших практик безопасности ИИ, решение специфических проблем ИИ и обеспечение безопасности приложений ИИ.
Представитель Google подчеркнул “обоюдоострую” природу ИИ, отметив его потенциал как для оборонительного, так и для наступательного использования.