Наука и технологии
17:43, 20 мая 2023
1 мин.

Крупнейшие в мире компании «предупредили» вас о проблемах с конфиденциальностью у ИИ

Но, само собой, не напрямую

Компании Apple, Samsung, Verizon и крупные банки, такие как Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo и JPMorgan, ограничили использование ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft из-за опасений по поводу безопасности данных и возможных утечек. Если вы об этом не задумывались, то все это похоже на серьезное «предупреждение» о рисках, связанных с чат-ботами ИИ, пишет The Verge.

Потенциальное использование чат-ботов ИИ, например, для обслуживания клиентов или создания контента для таких компаний, как Disney, вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных. Обслуживание клиентов часто предполагает обмен конфиденциальными данными, и утечка информации может иметь серьезные последствия.

Кроме того, использование облачных вычислений для обработки ИИ означает, что безопасность данных доверяется сторонним серверам, что может быть рискованным, особенно для банков, работающих с конфиденциальной финансовой информацией.

Помимо случайных утечек, еще одним поводом для беспокойства является преднамеренный корпоративный шпионаж.

Противоречие между конфиденциальностью и полезностью в технологических продуктах очевидно, пользователи часто обменивают конфиденциальность на бесплатные услуги. Тем не менее, позиция этих крупных компаний в отношении безопасности указывает на обоснованное беспокойство.

Будущее чат-ботов с искусственным интеллектом может пойти по разным путям: волна искусственного интеллекта может сойти на нет, компании пересмотрят методы обеспечения безопасности, компании будут создавать собственные модели, или же произойдет кошмарный сценарий, когда утечки данных станут обычным делом.

Новости партнеров
Новости партнеров