Крупнейшие в мире компании «предупредили» вас о проблемах с конфиденциальностью у ИИ

Крупнейшие в мире компании «предупредили» вас о проблемах с конфиденциальностью у ИИНо, само собой, не напрямую
Компании Apple, Samsung, Verizon и крупные банки, такие как Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo и JPMorgan, ограничили использование ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft из-за опасений по поводу безопасности данных и возможных утечек. Если вы об этом не задумывались, то все это похоже на серьезное «предупреждение» о рисках, связанных с чат-ботами ИИ, пишет The Verge.
Потенциальное использование чат-ботов ИИ, например, для обслуживания клиентов или создания контента для таких компаний, как Disney, вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных. Обслуживание клиентов часто предполагает обмен конфиденциальными данными, и утечка информации может иметь серьезные последствия.
Кроме того, использование облачных вычислений для обработки ИИ означает, что безопасность данных доверяется сторонним серверам, что может быть рискованным, особенно для банков, работающих с конфиденциальной финансовой информацией.
Помимо случайных утечек, еще одним поводом для беспокойства является преднамеренный корпоративный шпионаж.
Противоречие между конфиденциальностью и полезностью в технологических продуктах очевидно, пользователи часто обменивают конфиденциальность на бесплатные услуги. Тем не менее, позиция этих крупных компаний в отношении безопасности указывает на обоснованное беспокойство.
Будущее чат-ботов с искусственным интеллектом может пойти по разным путям: волна искусственного интеллекта может сойти на нет, компании пересмотрят методы обеспечения безопасности, компании будут создавать собственные модели, или же произойдет кошмарный сценарий, когда утечки данных станут обычным делом.