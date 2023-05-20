Крупнейшие в мире компании «предупредили» вас о проблемах с конфиденциальностью у ИИ

Потенциальное использование чат-ботов ИИ, например, для обслуживания клиентов или создания контента для таких компаний, как Disney, вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных. Обслуживание клиентов часто предполагает обмен конфиденциальными данными, и утечка информации может иметь серьезные последствия.

Кроме того, использование облачных вычислений для обработки ИИ означает, что безопасность данных доверяется сторонним серверам, что может быть рискованным, особенно для банков, работающих с конфиденциальной финансовой информацией.

Помимо случайных утечек, еще одним поводом для беспокойства является преднамеренный корпоративный шпионаж.

Противоречие между конфиденциальностью и полезностью в технологических продуктах очевидно, пользователи часто обменивают конфиденциальность на бесплатные услуги. Тем не менее, позиция этих крупных компаний в отношении безопасности указывает на обоснованное беспокойство.

Будущее чат-ботов с искусственным интеллектом может пойти по разным путям: волна искусственного интеллекта может сойти на нет, компании пересмотрят методы обеспечения безопасности, компании будут создавать собственные модели, или же произойдет кошмарный сценарий, когда утечки данных станут обычным делом.