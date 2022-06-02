Крупнейший американский магазин заставил отчитываться работников за каждую нерабочую минуту

Документы показывают, что работники могут получить письменное предупреждение за накопление 30 минут свободного от работы времени за день один раз в течение одного года. Они могут быть уволены, если накопят 120 минут нерабочего времени за один день или если накопят 30 минут нерабочего времени в три разных дня в течение одного года. Примеры и образцы электронных таблиц, приведенные в документах, показывают, что Amazon отслеживает с точностью до минуты количество времени, проведенного отдельными работниками в туалете, и такие “нарушения”, как "разговор с другим сотрудником Amazon", переход не на тот этаж склада и, в качестве примера, неучтенный 11-минутный период, когда работник "не помнит", что он делал.

Каждую смену "менеджеры будут использовать TOT для выявления и привлечения к работе главного нарушителя", - говорится в руководстве. В качестве примера Amazon демонстрирует краткое описание того, как менеджер может попросить своих сотрудников отчитаться о том, как долго они пользовались туалетом в определенное время дня: “Сотрудник Amazon понимает процесс. АА заявил, что он был в туалете в течение 10 TOT. Проинструктировал АА о политике ТОТ”.

В одном из документов Amazon объясняет сотрудникам цель своей политики TOT, говоря, что "приверженность работников к выполнению поставленных задач имеет решающее значение для того, чтобы быть самой клиентоориентированной компанией Земли".

Компания Amazon не ответила на просьбу о комментарии, а также на вопросы о том, действуют ли эти правила на складе JFK8 или на других складах Amazon по всей стране.