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Крупнейший американский магазин заставил отчитываться работников за каждую нерабочую минуту

Куда входит даже поход в туалет
В новом документе, полученном Motherboard, содержится подробная информация о том, как Amazon отслеживает и фиксирует каждую минуту "свободного от работы времени" (которое она называет TOT) с помощью радиочастотных ручных сканеров, которые сотрудники склада используют для отслеживания посылок клиентов.
Крупнейший американский магазин заставил отчитываться работников за каждую нерабочую минуту

Документы показывают, что работники могут получить письменное предупреждение за накопление 30 минут свободного от работы времени за день один раз в течение одного года. Они могут быть уволены, если накопят 120 минут нерабочего времени за один день или если накопят 30 минут нерабочего времени в три разных дня в течение одного года. Примеры и образцы электронных таблиц, приведенные в документах, показывают, что Amazon отслеживает с точностью до минуты количество времени, проведенного отдельными работниками в туалете, и такие “нарушения”, как "разговор с другим сотрудником Amazon", переход не на тот этаж склада и, в качестве примера, неучтенный 11-минутный период, когда работник "не помнит", что он делал.

Каждую смену "менеджеры будут использовать TOT для выявления и привлечения к работе главного нарушителя", - говорится в руководстве. В качестве примера Amazon демонстрирует краткое описание того, как менеджер может попросить своих сотрудников отчитаться о том, как долго они пользовались туалетом в определенное время дня: “Сотрудник Amazon понимает процесс. АА заявил, что он был в туалете в течение 10 TOT. Проинструктировал АА о политике ТОТ”.

В одном из документов Amazon объясняет сотрудникам цель своей политики TOT, говоря, что "приверженность работников к выполнению поставленных задач имеет решающее значение для того, чтобы быть самой клиентоориентированной компанией Земли".

Компания Amazon не ответила на просьбу о комментарии, а также на вопросы о том, действуют ли эти правила на складе JFK8 или на других складах Amazon по всей стране.

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