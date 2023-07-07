Крупнейший форум в мире вновь разрешил ИИ-порно. Но есть нюанс

Обновленная политика явно выделяет место для сгенерированного ИИ откровенного контента, если в нем не участвуют реальные или идентифицируемые лица. Однако Reddit по-прежнему соблюдает правила, запрещающие сексуально откровенный контент с участием несовершеннолетних, реальных или вымышленных, и подчеркивает важность соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Хотя правила интеллектуальной собственности теоретически ограничивают появление сгенерированных искусственным интеллектом вымышленных персонажей, обеспечение их соблюдения может оказаться сложной задачей, учитывая Правило интернета 34, которое гласит, что «Если это существует, то про это уже есть порно. Без исключений».