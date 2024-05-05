Крупнейший индивидуальный акционер Apple продал 115 миллионов акций

Новость прозвучала во время ежегодного собрания акционеров Berkshire, на котором генеральный директор Уоррен Баффетт заверил инвесторов, что Apple остается крупнейшей общей инвестицией конгломерата, «если только не возникнет необходимость в серьезном изменении распределения капитала».

Хотя подробности продажи не были раскрыты, Баффетт намекнул на увеличение денежных резервов Berkshire для целей налогообложения. Интересно, что генеральный директор Apple Тим Кук, присутствовавший на встрече, выразил признательность за сохранение статуса акционера Berkshire.

Это уже второй квартал подряд, когда Berkshire сокращает свою долю в Apple, после того как в 4 квартале 2023 года компания отказалась от 1% акций.