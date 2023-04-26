Крупнейший интернет-магазин случайно показал новые наушники Beats до анонса Apple

Новые наушники Beats оснащены усовершенствованной системой активного шумоподавления и режимом прозрачности. Согласно объявлению, наушники будут продаваться по цене $169,95, что на $20 больше по сравнению со стандартными Studio Buds, выпущенными в 2021 году. Они поступят в продажу 18 мая в черном или белом цвете.

Studio Buds Plus будут иметь 36 часов автономной работы и увеличенные микрофоны, что потенциально может улучшить качество голосовых вызовов. Они также будут включать в себя четыре размера ушных насадок, включая очень маленькие.

Хотя Beats Studio Buds Plus не содержат фирменного чипа Apple, как AirPods или Beats Fit Pro, они обладают почти теми же функциями, что и эти продукты.