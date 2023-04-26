Крупнейший интернет-магазин случайно показал новые наушники Beats до анонса Apple

Крупнейший интернет-магазин случайно показал новые наушники Beats до анонса AppleКажется кто-то в Amazon получит «по шапке»
Во вторник вечером Amazon случайно опубликовал объявление о продаже новых наушников Beats Studio Buds Plus, раскрыв все подробности о долгожданных наушниках. Напомним, что Apple все их не анонсировала.
Новые наушники Beats оснащены усовершенствованной системой активного шумоподавления и режимом прозрачности. Согласно объявлению, наушники будут продаваться по цене $169,95, что на $20 больше по сравнению со стандартными Studio Buds, выпущенными в 2021 году. Они поступят в продажу 18 мая в черном или белом цвете.
Studio Buds Plus будут иметь 36 часов автономной работы и увеличенные микрофоны, что потенциально может улучшить качество голосовых вызовов. Они также будут включать в себя четыре размера ушных насадок, включая очень маленькие.
Хотя Beats Studio Buds Plus не содержат фирменного чипа Apple, как AirPods или Beats Fit Pro, они обладают почти теми же функциями, что и эти продукты.