Крупнейший интернет-магазин США объявил о запуске доставки товаров дронами

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Крупнейший интернет-магазин США объявил о запуске доставки товаров дронамиПуть быть долгим и тернистым
Около 10 последних лет Amazon то и дело делится планами о запуске доставки дронами в будущем. И вот, судя по всему, компания наконец-то готова перейти от слов к делу.
Представители крупнейшего интернет-магазина США анонсировали начало доставки товаров беспилотниками в калифорнийском городке Локфорд. До конца 2022 года жители города смогут получать посылки с товарами.
В Amazon заявляют о «тысячах вариантов», доступных для необычной доставки. При этом важно отметить, что речь, вероятнее всего, идёт о не слишком тяжёлых грузах весом не более пары килограммов.
При этом стоит отметить, что инициатива может быть отменена в случае запрета со стороны Федерального управления гражданской авиации (FAA).
Напомним, что первичный анонс подобной услуги был сделан ещё в 2013 году, экс-главой Amazon Джеффом Безосом. С тех пор беспилотник Prime Air, отличающийся вертикальным взлётом, успел получить полноценный редизайн.