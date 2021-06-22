Крупнейший интернет-магазин уличили в уничтожении ноутбуков, телевизоров и другой непроданной техники

Несмотря на утверждения представителей Amazon, бывший сотрудник склада компании заявил, что еженедельно планируется уничтожение около 130 000 товаров. Примерно половина из них новые, а вторая половина — те, что были возвращены покупателями. Иногда уничтожают до 200 000 единиц. Ликвидируются и ноутбуки, и планшеты, и медицинские маски.

При этом лишь 28 000 товаров за одну изученную неделю отправили нуждающимся. На свалку же отправились 124 000 товаров.

Дело в том, что Amazon является площадкой для сторонних продавцов. Хранить товары на складе интернет-магазина —дорогое удовольствие для них. Поэтому выгоднее уничтожать изделия.