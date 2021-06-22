Крупнейший интернет-магазин уличили в уничтожении ноутбуков, телевизоров и другой непроданной техники

Наука и технологии
Сегодня в 13:47
Крупнейший интернет-магазин уличили в уничтожении ноутбуков, телевизоров и другой непроданной техникиА мог бы раздать нуждающимся
Журналисты выяснили, что британский склад Amazon каждый день уничтожает огромное количество товаров, в том числе MacBook и телевизоры. В компании же утверждают, что используют непроданную технику как сырьё для переработки или получения энергии.
Несмотря на утверждения представителей Amazon, бывший сотрудник склада компании заявил, что еженедельно планируется уничтожение около 130 000 товаров. Примерно половина из них новые, а вторая половина — те, что были возвращены покупателями. Иногда уничтожают до 200 000 единиц. Ликвидируются и ноутбуки, и планшеты, и медицинские маски.
При этом лишь 28 000 товаров за одну изученную неделю отправили нуждающимся. На свалку же отправились 124 000 товаров.
Дело в том, что Amazon является площадкой для сторонних продавцов. Хранить товары на складе интернет-магазина —дорогое удовольствие для них. Поэтому выгоднее уничтожать изделия.