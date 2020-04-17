Один из крупнейших интернет-магазинов изменил сайт так, чтобы люди не могли оформлять много заказов

Amazon пришлось изменить алгоритмы сайта. В частности, интернет-магазин убрал поля с рекомендациями для каждого конкретного покупателя. Кроме того, компания отменила традиционные распродажи ко Дню матери (10 мая), Дню отца (21 июня) и Prime Day.

Сообщается, что Amazon не справляется с потоком заказов на дезинфицирующие средства для рук и туалетную бумагу. Глава компании уже заявил, что текущее количество заказов является «серьёзной проблемой для поставщиков и сети доставки».

Недавно СМИ также сообщили, что у работника одного из складов Amazon обнаружили коронавирус. Причём данный склад посещал перед этим глава компании.