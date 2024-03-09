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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 08:15
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Крупнейший космический мусор упадет на Землю уже в эти выходные

Горячее возвращение
Огромный состыковавшийся в прошлом с Международной космической станции (МКС) грузовой модуль возвращается на Землю и, как ожидается, совершит неконтролируемый спуск в эти выходные.

Кто виновник торжества? Тяжелый 2,9-тонный грузовой поддон, который был сброшен с МКС в 2021 году после того, как отслужил свой срок во время важной миссии по обновлению батарей. Это выброшенное оборудование, некогда являвшееся важной частью капитального ремонта энергосистемы станции, теперь направляется к нашей планете.

По прогнозам астронома Джонатана Макдауэлла, возвращение в атмосферу произойдет между 8 марта в 7:30 утра по восточному времени и 9 марта в 3:30 утра по восточному времени. Хотя точное место посадки остается неизвестным, по оценкам экспертов, около полутонны обломков, скорее всего, выживут после огненного спуска и разлетятся по поверхности Земли.

Этот тяжелый поддон имеет право быть самым большим объектом, когда-либо намеренно выброшенным с МКС.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#очистка мусора
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#МКС