Крупнейший космический мусор упадет на Землю уже в эти выходные

Кто виновник торжества? Тяжелый 2,9-тонный грузовой поддон, который был сброшен с МКС в 2021 году после того, как отслужил свой срок во время важной миссии по обновлению батарей. Это выброшенное оборудование, некогда являвшееся важной частью капитального ремонта энергосистемы станции, теперь направляется к нашей планете.

По прогнозам астронома Джонатана Макдауэлла, возвращение в атмосферу произойдет между 8 марта в 7:30 утра по восточному времени и 9 марта в 3:30 утра по восточному времени. Хотя точное место посадки остается неизвестным, по оценкам экспертов, около полутонны обломков, скорее всего, выживут после огненного спуска и разлетятся по поверхности Земли.

Этот тяжелый поддон имеет право быть самым большим объектом, когда-либо намеренно выброшенным с МКС.