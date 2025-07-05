Крупнейший кусок Марса продадут за миллионы долларов

Этот редкий камень оказался на Земле после мощного столкновения астероида с Марсом. В результате удара обломок был выброшен в космос. Спустя миллионы лет он попал в гравитационное поле Земли и приземлился в пустыне Сахара, в регионе Агадез. Его нашёл профессиональный охотник за метеоритами в 2023 году.

В мире зарегистрировано более 77 000 метеоритов, но только около 400 из них — с Марса. И NWA 16 788 — самый крупный из них, что делает его особенно ценным.

Аукцион пройдёт 16 июля 2025 года в рамках научной недели Geek Week. Уже сейчас цена на лот превысила 1,9 миллиона долларов, хотя торги ещё продолжаются. Ожидается, что итоговая сумма может значительно превысить заявленную верхнюю оценку в 4 миллиона долларов.