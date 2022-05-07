Крупнейший порносайт объяснил как правильно смотреть порно в цикле роликов

Крупнейший порносайт объяснил как правильно смотреть порно в цикле роликовПроект направлен на развитие «порнограмотности»
В создании проекта Literacy 101 Pornhub помогла основательница платформы о сексуальном образовании The Sex Ed Лиз Голдвин (Liz Goldwyn). Вместе они сняли шесть роликов о том, как наилучшим образом и наиболее безопасно взаимодействовать с сайтом.
Все видео Literacy 101 можно посмотреть на самом Pornhub, а также на официальном канале в YouTube. Каждый ролик снят в стиле «Золотого века кино».
Компания отмечает, что это первое визуальное представление основных ценностей Pornhub: согласие, свобода сексуального самовыражения, аутентичность, оригинальность и разнообразие. Также авторы хотели подчеркнуть, какой приоритет они отдают кибербезопасности и доверию.
«Порнография укоренилась во всех этих аспектах нашей жизни, владение порнограмотностью — это первый шаг к пониманию наших собственных и коллективных отношений с контентом для взрослых. В том числе мы должны говорить о вещах, которых обычно пытаемся избежать: например, о кибербезопасности, обмене интимными фото и видео без согласия, а также о том, как сами работники порноиндустрии говорят о безопасной работе в этой сфере», — рассказала Голдвин.
В проекте приняли участие некоторые звёзды порноиндустрии, в том числе Аса Акира (Asa Akira) и Эмили Уиллис (Emily Willis). Музыку для Literacy 101 написал фронтмен группы Phantom Planet Алекс Гринвальд (Alex Greenwald), также Pornhub привлёк к проекту художника по костюмам Хайди Бивенс (Heidi Bivens), которая ранее работала над сериалом «Эйфория» от HBO.