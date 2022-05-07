Крупнейший порносайт объяснил как правильно смотреть порно в цикле роликов

В создании проекта Literacy 101 Pornhub помогла основательница платформы о сексуальном образовании The Sex Ed Лиз Голдвин (Liz Goldwyn). Вместе они сняли шесть роликов о том, как наилучшим образом и наиболее безопасно взаимодействовать с сайтом.

Все видео Literacy 101 можно посмотреть на самом Pornhub, а также на официальном канале в YouTube. Каждый ролик снят в стиле «Золотого века кино».

Компания отмечает, что это первое визуальное представление основных ценностей Pornhub: согласие, свобода сексуального самовыражения, аутентичность, оригинальность и разнообразие. Также авторы хотели подчеркнуть, какой приоритет они отдают кибербезопасности и доверию.