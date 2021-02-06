Крупнейший порносайт введёт биометрию для верификации пользователей

Помимо этого Pornhub намерен расширить команду своих модераторов и выпустить «прозрачный» отчёт о своих действиях.

Vice напоминает, что в декабре Pornhub обвинили в размещении материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Из-за этого крупнейшие платёжные операторы, включая Visa и Mastercard, приостановили предоставление услуг Pornhub на неопределённый срок. Работникам секс-индустрии, использующим платформу, эта история тоже не понравилась.

Pornhub уже забанил всех неверифицированных пользователей и запретил им публиковать что-либо на сайте. Сайт также удалил весь контент от непроверенных источников. Теперь пользователей заставят предоставлять актуальное фото и паспорт, прежде чем они смогут загружать видео.