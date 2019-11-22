Крупнейший порносайт запустил пожизненную подписку

Кроме того, LifePlan предусматривает отключение рекламы на сайте и доступ к видео в 4K и роликам, снятым для шлемов виртуальной реальности. Правда, чтобы стать подписчиком, нужно поторопиться: акция действует с «чёрной пятницы» (29 ноября) до «киберпонедельника» (2 декабря).

«Жизнь — это сложное путешествие, наполненное взлётами и падениями. Вам хочется, чтобы рядом был друг, который подаст руку, когда становится тяжело. Поэтому мы создали Pornhub LifePlan, нашу пожизненную премиум-подписку. С чем бы вам ни пришлось столкнуться на своём пути, вы никогда не должны потерять страсть к жизни», — заявила команда Pornhub.

В LifePlan входит 125 тысяч видео. Также в рамках «чёрной пятницы» Pornhub увеличит продолжительность годовой подписки (16 месяцев вместо 12 за $95).