Крупнейший производитель процессоров сообщил о взломе

Компания Kinmax подтвердила факт атаки на ее тестовую среду и заявила, что TSMC или другим ее клиентам не был нанесен ущерб. TSMC заверила, что инцидент не повлиял на ее бизнес-операции и не скомпрометировал информацию клиентов.

Компания немедленно прервала обмен данными с Kinmax в соответствии с протоколами безопасности.

TSMC заявила, что в настоящее время ведется расследование с участием правоохранительных органов, а каждый аппаратный компонент в ее сети проходит тщательную проверку безопасности.

О взломе стало известно вскоре после того, как группа LockBit атаковала TSMC и потребовала выплатить 70 миллионов долларов, чтобы предотвратить публикацию украденных данных.