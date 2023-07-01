Крупнейший производитель процессоров сообщил о взломе

Крупнейший производитель процессоров сообщил о взломеПострадал один из поставщиков TSMC
Тайваньский чипмейкер TSMC сообщил, что один из его поставщиков оборудования, компания Kinmax Technology, столкнулся с брешью в системе безопасности, которая привела к краже конфигураций и настроек сервера.
Компания Kinmax подтвердила факт атаки на ее тестовую среду и заявила, что TSMC или другим ее клиентам не был нанесен ущерб. TSMC заверила, что инцидент не повлиял на ее бизнес-операции и не скомпрометировал информацию клиентов.
Компания немедленно прервала обмен данными с Kinmax в соответствии с протоколами безопасности.
TSMC заявила, что в настоящее время ведется расследование с участием правоохранительных органов, а каждый аппаратный компонент в ее сети проходит тщательную проверку безопасности.
О взломе стало известно вскоре после того, как группа LockBit атаковала TSMC и потребовала выплатить 70 миллионов долларов, чтобы предотвратить публикацию украденных данных.