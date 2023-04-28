Крупнейший производитель станков для выпуска процессоров оказался в центре санкционной войны Китая и США

Компания практически владеет рынком важнейшего оборудования, необходимого для производства «мозгов» всего, что делает современную жизнь возможной, от автомобилей и смартфонов до компьютеров, микроволновых печей и самолетов. Ее высококлассные машины производят чипы, которые также могут использоваться в современном оружии и устройствах искусственного интеллекта, что, к сожалению, делает ASML объектом промышленного шпионажа для Китая.

Так, успех ASML оказался под прицелом усиливающейся напряженности между США и Китаем.

США сосредоточились на стратегической важности полупроводников, а президент Джо Байден делает все, чтобы Китай отстал в производстве процессоров на пару поколений. Ни одна компания не является более важной для этих усилий, чем ASML, которая фактически рассматривается как критически важная инфраструктура для национальной безопасности США.