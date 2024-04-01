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Наука и технологии
Опубликовано 01 апреля 2024, 04:30
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Крупнейший провайдер США AT&T допустил утечку 73 млн учетных данных

Каждый пятый американец мог пострадать
Компания AT&T столкнулась с крупной утечкой данных о 73 миллионах нынешних и бывших клиентов. По данным телекоммуникационного гиганта, эта конфиденциальная информация, включающая имена, адреса, номера социального страхования и коды доступа, была опубликована в "темной" части Всемирной паутины.
Крупнейший провайдер США AT&T допустил утечку 73 млн учетных данных
© Ferra

Хотя AT&T утверждает, что не нашла доказательств прямой кражи данных из своих систем, она привлекла экспертов по кибербезопасности для расследования источника утечки. В качестве меры предосторожности коды всех пострадавших клиентов были автоматически сброшены.

AT&T призывает клиентов быть бдительными и внимательно следить за активностью своих счетов и кредитными отчетами. Утечка данных, судя по всему, коснулась данных 2019 года или более ранних и включает в себя информацию как о действующих (7,6 миллиона), так и о бывших клиентах (65,4 миллиона). Финансовая информация, похоже, отсутствует в утечке, но такие данные, как полные имена, адреса электронной почты и даты рождения, присутствуют.

Происхождение утечки остается неясным. AT&T не знает, произошла ли утечка данных в их собственных системах или через стороннего поставщика.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#утечка
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#сша
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#провайдер