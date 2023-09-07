Крупнейший сбой воздушного движения Великобритании был вызван ими же

В результате сбоя 28 августа авиакомпании и аэропорты Великобритании оказались в состоянии хаоса: было отменено около 800 вылетающих рейсов и столько же прилетающих. Проблема возникла, когда одна из авиакомпаний представила план полета через воздушное пространство Великобритании. Хотя сам план не содержал ошибок, программное обеспечение получило дублирующие идентификаторы для двух разных точек на карте, что и привело к путанице.