Крупнейший сбой воздушного движения Великобритании был вызван ими же

Крупнейший сбой воздушного движения Великобритании был вызван ими жеРанее в этом обвинили французов
Недавний крупный сбой в воздушном движении в Великобритании, вызвавший сотни отмен и задержек рейсов, объяснили программной аномалией. Эта ошибка спутала два географических контрольных пункта, расположенных на расстоянии тысяч километров друг от друга.
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Сбой привел к аварийному отключению программного обеспечения системы NATS, в результате чего авиадиспетчеры были вынуждены вводить планы полетов вручную, что значительно снизило пропускную способность воздушного движения.
В результате сбоя 28 августа авиакомпании и аэропорты Великобритании оказались в состоянии хаоса: было отменено около 800 вылетающих рейсов и столько же прилетающих. Проблема возникла, когда одна из авиакомпаний представила план полета через воздушное пространство Великобритании. Хотя сам план не содержал ошибок, программное обеспечение получило дублирующие идентификаторы для двух разных точек на карте, что и привело к путанице.