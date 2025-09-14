Наука и технологии
Опубликовано 14 сентября 2025, 19:30
1 мин.

Крупнейший в мире айсберг А23а потерял пятую часть площади

Рассказали учёные РФ
Крупнейший в мире айсберг А23а снова уменьшился в размерах — от него откололся крупный ледяной фрагмент, и площадь ледяного гиганта сократилась почти на 20%, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ). Сейчас его площадь составляет 1 423 км², и он по-прежнему остаётся самым большим айсбергом в мире.
По данным института, А23а находится в 130 км к северу от острова Южная Георгия и продолжает дрейфовать на север, разрушаясь под действием ветра и течений. За последние недели от айсберга откололись четыре крупных фрагмента общей площадью более 800 км², которые теперь движутся как самостоятельные айсберги. Некоторые обломки плывут на юго-запад.

Специалисты отмечают, что отколовшиеся куски не представляют опасности для судов — они достаточно большие и легко заметны на радарах. Таяние айсберга также не повлияет на уровень мирового океана, так как процесс идёт медленно, и вода перераспределяется равномерно.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он стоял на мели в центральной части моря Уэдделла. В ноябре 2023 года ледяной гигант снова начал дрейфовать, а весной 2024-го направился вдоль побережья Антарктического полуострова к морю Скоша.