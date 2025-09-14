Крупнейший в мире айсберг А23а потерял пятую часть площади

По данным института, А23а находится в 130 км к северу от острова Южная Георгия и продолжает дрейфовать на север, разрушаясь под действием ветра и течений. За последние недели от айсберга откололись четыре крупных фрагмента общей площадью более 800 км², которые теперь движутся как самостоятельные айсберги. Некоторые обломки плывут на юго-запад.

Специалисты отмечают, что отколовшиеся куски не представляют опасности для судов — они достаточно большие и легко заметны на радарах. Таяние айсберга также не повлияет на уровень мирового океана, так как процесс идёт медленно, и вода перераспределяется равномерно.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он стоял на мели в центральной части моря Уэдделла. В ноябре 2023 года ледяной гигант снова начал дрейфовать, а весной 2024-го направился вдоль побережья Антарктического полуострова к морю Скоша.