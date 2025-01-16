Крупнейший в мире дистрибьютор англоязычных комиксов объявил о банкротстве

Опубликовано 16 января 2025, 13:361 мин.
Крупнейший в мире дистрибьютор англоязычных комиксов объявил о банкротствеРаспродает активы и сворачивает бизнес, чтобы выжить.
Diamond Comic Distributors, крупный игрок в индустрии комиксов, подает заявление о банкротстве «по главе 11», поскольку испытывает финансовые трудности. Чтобы остаться на плаву, компания планирует продать свое подразделение Alliance Game Distributors компании Universal. В своем обращении к ритейлерам и издателям президент Diamond Comic Distributors Чак Паркер объяснил, что этот шаг необходим для защиты основных составляющих бизнеса.
Основанная в 1982 году, компания стала ведущим дистрибьютором благодаря заключению эксклюзивных сделок с такими крупными издательствами, как DC и Marvel. Она сыграла ключевую роль в поступлении комиксов в магазины и повлияла на их успех, пишут американские СМИ.
В последнее время Diamond Comic Distributors столкнулась с трудностями, в том числе с внезапным закрытием своего главного центра обработки заказов в Платтсбурге, штат Нью-Йорк. Этот шаг был предпринят для решения текущих проблем с процессом дистрибуции, который стал «неустойчивым».
Хотя Diamond надеется продолжить работу в комиксовом бизнесе, в настоящее время она сосредоточена на выживании.