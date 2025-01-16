Крупнейший в мире дистрибьютор англоязычных комиксов объявил о банкротстве

Основанная в 1982 году, компания стала ведущим дистрибьютором благодаря заключению эксклюзивных сделок с такими крупными издательствами, как DC и Marvel. Она сыграла ключевую роль в поступлении комиксов в магазины и повлияла на их успех, пишут американские СМИ.

В последнее время Diamond Comic Distributors столкнулась с трудностями, в том числе с внезапным закрытием своего главного центра обработки заказов в Платтсбурге, штат Нью-Йорк. Этот шаг был предпринят для решения текущих проблем с процессом дистрибуции, который стал «неустойчивым».

Хотя Diamond надеется продолжить работу в комиксовом бизнесе, в настоящее время она сосредоточена на выживании.