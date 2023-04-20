Крупнейший в мире интернет-форум начнет брать деньги за обучение ИИ на своих данных

Новые условия потребуют оплаты для компаний за доступ к перепискам в Reddit исключительно в целях обучения ИИ, точные суммы будут объявлены в ближайшие недели.

API останется бесплатным для разработчиков, работающих над ботами и другими инструментами Reddit, а также для исследователей, работающих над академическими или некоммерческими проектами.

Основатель и генеральный директор Reddit Стив Хаффман заявил, что массив данных Reddit очень ценен. Комментарии и общение на Reddit были богатым ресурсом для обучения больших языковых моделей ИИ, при этом ChatGPT и Bard компании Google ссылаются на данные Reddit как на один из своих источников.