Крупнейший в мире китайский детектор нейтрино запустят в 2025 году

Детектор будет заполнен 20 000 тоннами «жидкого сцинтиллятора» и подвешен в 35 000 тоннах чистой воды на глубине 700 метров. Его цель — измерить массу различных типов нейтрино, создаваемых двумя близлежащими атомными электростанциями. Нейтрино — это элементарные частицы, которые крайне трудно обнаружить из-за отсутствия электрического заряда и очень небольшой массы, а ещё они движутся со скоростью, близкой к скорости света.

Хотя почти все нейтрино пройдут через детектор, не оставив следа, некоторые из них провзаимодействуют с жидкостью, вызвал вспышки света. Эти световые сигналы будут фиксироваться тысячами фототрубок, предназначенными для этой цели.

В настоящее время продолжается сборка внешней металлической оболочки и фототрубок сферы.