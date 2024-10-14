Крупнейший в мире китайский детектор нейтрино запустят в 2025 году

Опубликовано 14 октября 2024, 09:001 мин.
Крупнейший в мире китайский детектор нейтрино запустят в 2025 годуКитай продвигается в обнаружении нейтрино
Китай сделал значительный шаг в своем стремлении измерить неуловимые нейтрино с установкой колоссального подземного детектора в сферы в Обсерватории нейтрино в Цзяньмэне (Juno) в провинции Гуандун. Диаметр этой сферы составляет примерно 35 метров и она является ключевым элементом проекта стоимостью 376 миллионов долларов.
Детектор будет заполнен 20 000 тоннами «жидкого сцинтиллятора» и подвешен в 35 000 тоннах чистой воды на глубине 700 метров. Его цель — измерить массу различных типов нейтрино, создаваемых двумя близлежащими атомными электростанциями. Нейтрино — это элементарные частицы, которые крайне трудно обнаружить из-за отсутствия электрического заряда и очень небольшой массы, а ещё они движутся со скоростью, близкой к скорости света.
Хотя почти все нейтрино пройдут через детектор, не оставив следа, некоторые из них провзаимодействуют с жидкостью, вызвал вспышки света. Эти световые сигналы будут фиксироваться тысячами фототрубок, предназначенными для этой цели.
В настоящее время продолжается сборка внешней металлической оболочки и фототрубок сферы.