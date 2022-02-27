Крупнейший в мире производитель чипов уже прекратил поставки в Россию

Наука и технологии
Сегодня в 13:06
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Крупнейший в мире производитель чипов уже прекратил поставки в РоссиюTSMC
СМИ сообщили, что тайваньская компания TSMC, которая является крупнейшим в мире производителем полупроводников, уже приостановила поставки в Россию из-за вооружённого противостояния на Украине.
Об этом сообщило тайваньское центральное информационное агентство со ссылкой на источники. «TSMC уже полностью прекратила поставки в Россию и её промышленным поставщикам», — говорится в сообщении. При этом производитель тщательно изучил санкции, чтобы полностью их соблюдать.
Помимо этого, компания TSMC приостановила производство разработанных в России полупроводников марки «Эльбрус».
Ранее Тайвань сообщал, что присоединится к международным экономическим санкциям в отношении РФ.
Также сегодня стало известно, что крупнейшие производители процессоров AMD и Intel тоже приостановили поставки своей продукции в Россию.
Источник: Fomag