Крупнейший в мире производитель чипов уже прекратил поставки в Россию

Об этом сообщило тайваньское центральное информационное агентство со ссылкой на источники. «TSMC уже полностью прекратила поставки в Россию и её промышленным поставщикам», — говорится в сообщении. При этом производитель тщательно изучил санкции, чтобы полностью их соблюдать.

Помимо этого, компания TSMC приостановила производство разработанных в России полупроводников марки «Эльбрус».

Ранее Тайвань сообщал, что присоединится к международным экономическим санкциям в отношении РФ.

Также сегодня стало известно, что крупнейшие производители процессоров AMD и Intel тоже приостановили поставки своей продукции в Россию.