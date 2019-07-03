Крупнейший в России алкомаркет укрылся от налогов на Кипре

Среди «перебежчиков» та компания, которая произвела почти 60% выручки сети «Красное & Белое» за 2018 год. В количественном выражении это 301 миллиард рублей.

Стоит отметить, что налоговая служба уже не раз предъявляла претензии торговой сети из-за того, что она держит под крылом слишком большое количество юридических лиц. Теперь компании на Кипре смогут избежать подобных претензий со стороны российских органов, а также получат возможность уменьшить налоговую нагрузку. Если их, конечно, не признают специально созданными для вывода средств.