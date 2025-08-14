Крупнейший вулкан Евразии стал ещё выше после недавнего извержения

Опубликовано 14 августа 2025, 22:301 мин.
Крупнейший вулкан Евразии стал ещё выше после недавнего изверженияКлючевская сопка
Крупнейший вулкан Евразии — Ключевская сопка на Камчатке — увеличился в высоту после извержения в конце июля. Раньше его высота составляла около 4,85 тысячи метров, но новый показатель пока не измерен.
Во время извержения вулкан выбросил лаву, тефру и столбы дыма. Пепел накрыл несколько ближайших поселков. Сейчас вулкан успокоился, однако из-за движения магмы сохраняется риск небольших выбросов.
В кратере образовался новый шлаковый конус, который можно увидеть даже из соседних населённых пунктов. Это и стало причиной увеличения высоты вулкана.
Ранее жителей Камчатки предупреждали о возможном пеплопаде, и в связи с активностью Ключевской сопки в регионе снова ввели «красный» код авиационной опасности.
Сейчас ситуация находится под наблюдением вулканологов.