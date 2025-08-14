Крупнейший вулкан Евразии стал ещё выше после недавнего извержения

Во время извержения вулкан выбросил лаву, тефру и столбы дыма. Пепел накрыл несколько ближайших поселков. Сейчас вулкан успокоился, однако из-за движения магмы сохраняется риск небольших выбросов.

В кратере образовался новый шлаковый конус, который можно увидеть даже из соседних населённых пунктов. Это и стало причиной увеличения высоты вулкана.

Ранее жителей Камчатки предупреждали о возможном пеплопаде, и в связи с активностью Ключевской сопки в регионе снова ввели «красный» код авиационной опасности.

Сейчас ситуация находится под наблюдением вулканологов.