Крупнейшую соцсеть накажут за незаконный сбор изображений лиц пользователей

Facebook должна будет выплатить $550 млн. Что интересно, судебное разбирательство началось ещё в 2015 году. Тогда жители Иллинойса подали коллективный иск с требованием компенсации за противоправный сбор соцсетью биометрических данных. Истцы утверждали, что система распознавания лиц в Facebook для автоматического определения людей на загруженных фотографиях позволяла собирать и хранить биометрическую информацию пользователей. А это нарушает закон, принятый в штате в 2008 году.

СМИ сообщают, что каждый из пострадавших в ходе незаконных действий соцсети получит не менее $200 компенсации.

«Это дело должно стать громким призывом к компаниям, чьи клиенты заботятся о своем праве на неприкосновенность частной жизни и, если их направить, будут бороться за эти права вплоть до Верховного суда до тех пор, пока не получат справедливую компенсацию», — заявил один из адвокатов истцов.