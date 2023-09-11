Крупнейшую в мире ракету SpaceX Starship видно даже из космоса

Эта ракета, стоящая на высоте почти 122 метра, выглядит внушительно даже со спутника. На той же пусковой установке, где сделан снимок, ракета готовится к своему второму полёту.

Первый тестовый полёт полностью собранной ракеты Starship прошёл не без проблем, включая неудачное отделение ступеней и самоуничтожение по команде SpaceX.

Однако основатель и глава SpaceX, Илон Маск, уверен в скором запуске, ожидая лишь лицензии от Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Starship является самой большой и мощной ракетой, когда-либо созданной, с почти двукратным превосходством по тяге на старте перед мегаракетой NASA Space Launch System. Маск верит, что полностью многоразовая ракета Starship может кардинально изменить космические полёты, сделав колонизацию Луны и Марса экономически осуществимой.