Крупнейшую в мире солнечную электростанцию захотели закрыть

Владельцы станции, включая NRG Energy, Google и Kelvin Energy, не выплатили федеральный кредит в размере 1,6 миллиарда долларов, использованный для финансирования проекта. Хотя федеральное правительство участвовало в обсуждении вопроса о закрытии башен, они стремятся вернуть как можно большую часть кредита, пишут СМИ.

Хотя станция столкнулась с трудностями, она помогла ввести крупномасштабную солнечную энергетику в обиход. Сейчас солнечная энергия составляет 17 % энергии в Калифорнии. Критики государственных инвестиций в возобновляемую энергетику указывают на неудачи, подобные Ivanpah, но сторонники утверждают, что эти риски необходимы для “поддержки технологий чистой энергии”.