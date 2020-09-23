Крупнейшую выставку смартфонов и мобильной техники перенесли

Изначально выставка должна была пройти в начале 2020 года. Но её отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2021 году выставку хотели провести в марте, но теперь даты смещены на лето.

Если ничего снова не перенесут, MWC пройдёт в Барселоне с 28 июня по 1 июля 2021 года. Также состоятся региональные MWC: в Шанхае — в феврале, а в Лос-Анджелесе в октябре 2021 года.

Отмечается, что организаторы приняли решение о переносе из желания подстраховаться. Уже сейчас Европа готовится ко второй волне пандемии. Также СМИ пишут, что MWC в 2021 году может пройти наполовину в виртуальном формате: часть делегатов будет общаться с другими онлайн.