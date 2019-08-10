Крупного подрядчика Apple обвинили в эксплуатации детского труда

Foxconn выполняла заказ по смарт-колонкам с голосовыми помощниками для Amazon. Для того, чтобы успеть выполнить работы в срок, подрядчик нанимал на работу учеников школ и технических колледжей из города Хэнъян. Как выяснилось, многим из этих детей приходилось работать сверхурочно и по ночам. Более тысячи несовершеннолетних привлекались к работе на заводе.

По законодательству Китая, компании могут нанимать на работу людей в возрасте от 16 лет. Но до достижения совершеннолетия они не должны работать сверхурочно и выходить в ночные смены.

Также обнаружилось, что Foxconn платила учителям школ за то, чтобы те стимулировали учеников к работе сверх нормы.

Компания уже признала вину. Стоит отметить, что это не первый связанный с ней подобный скандал.