Крупные больницы США обвинили в хаотичном внедрении ИИ

Исследование, основанное на интервью с 89 медицинскими работниками из 11 организаций, включая Duke Health и Kaiser Permanente, определяет структуру из восьми пунктов для успешного внедрения ИИ. Эта система включает в себя определение проблемы и ее приоритетности, определение того, как ИИ может помочь, оценку результатов, интеграцию в рабочие процессы, подтверждение безопасности и эффективности, общение и укрепление доверия, мониторинг, а также обновление или вывод инструмента из эксплуатации по мере необходимости.

Согласно исследованию, системы здравоохранения испытывают трудности на каждом из этих этапов.

Несмотря на потенциальные преимущества, такие как способность чат-ботов с искусственным интеллектом давать качественные ответы на медицинские вопросы, существуют ограничения в их использовании. Например, типы вопросов, задаваемых на форуме Reddit, с которым было связано одно из исследований и о котором мы писали, могут не совпадать с теми, которые задают пациенты своим врачам.

Кроме того, врачам потребуется надежная техническая поддержка для интеграции инструмента в их рабочие процессы, а для подтверждения его использования в каждой конкретной системе здравоохранения необходимо создать доказательную базу.

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