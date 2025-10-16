Крупные СМИ США отказались подписывать новые правила Пентагона для журналистов

Политика, предложенная министром обороны Питом Хегсетом, вызвала критику со стороны Washington Post, New York Times, CNN, The Atlantic, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost и других. Эти СМИ заявили, что новые ограничения нарушают права на свободу прессы, «гарантированные Конституцией США».

По словам редакторов, ограничения мешают свободно собирать и публиковать информацию о работе Пентагона, который ежегодно получает почти 1 триллион долларов из бюджета США. The Atlantic и другие СМИ подчеркнули, что такие меры являются попыткой запугать журналистов и «ограничить доступ общественности к важной информации».

Представители Пентагона в свою очередь заявили, что политика «не требует подписания, а лишь подтверждения того, что журналист понимает её условия».