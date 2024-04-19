Крупный американский интернет-провайдер отключил системы после кибератаки

Согласно недавнему заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), атака была связана с несанкционированным доступом к системам Frontier со стороны предполагаемой киберпреступной группы. Инцидент, обнаруженный 14 апреля 2024 года, заставил компанию частично отключить некоторые системы, чтобы локализовать угрозу и предотвратить дальнейший компромисс.

Хотя Frontier не уточнила характер полученных данных, она признала, что они включали «персональную информацию» (PII). Принадлежат ли эти данные клиентам, сотрудникам или и тем, и другим, пока неясно.

Компания утверждает, что локализовала утечку и восстановила свои основные системы. Сейчас они работают над возобновлением нормальной работы.