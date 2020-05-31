Крупный интернет-магазин удалил расистские изображения из объявлений с наушниками

Как пишет The Verge, Amazon отреагировал на посты пользователей и удалил все эти картинки с сайта. Похоже, что ситуация коснулась только британской версии ресурса. Картинки появились лишь у тех продавцов, у которых почти не было отзывов.

Amazon также пообещал принять меры в отношении людей, которые разместили такие изображения. Кто виноват, однако, пока не ясно.