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Крупный интернет-магазин удалил расистские изображения из объявлений с наушниками
Они содержали, как принято говорить, n-слова
Крупный интернет-магазин Amazon удалил в британской версии сайта расистские изображения из объявлений с наушниками. Люди ранее постили в соцсетях скриншоты с ресурса, на которых видны весьма странные картинки со словом «nigger».
Один из пользователей Twitter рассказал, что если набрать в поиске по сайту «airpods», то в результатах выдаются объявления вот с такими неуместными изображениями:
Erm @amazon When you type "airpods" into your search bar some terrible racist terms appear on the whole page. Fix this now... pic.twitter.com/m28Cm8uFdx— Jimmy Akingbola (@JimmyAkingbola) May 31, 2020
Как пишет The Verge, Amazon отреагировал на посты пользователей и удалил все эти картинки с сайта. Похоже, что ситуация коснулась только британской версии ресурса. Картинки появились лишь у тех продавцов, у которых почти не было отзывов.
Amazon также пообещал принять меры в отношении людей, которые разместили такие изображения. Кто виноват, однако, пока не ясно.