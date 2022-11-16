Крупный инвестор Google "потребовал" сократить персонал компании

Хедж-фонд TCI принадлежит миллиардеру Кристоферу Хону. Он написал письмо генеральному директору Alphabet Сундару Пичаи, призывая компанию принять оперативные решения по сокращению финансовых затрат. “Этот рост чрезмерен, как по отношению к историческому росту численности персонала, так и по отношению к тому, что требуется бизнесу”, - заявил Хон. "Наши разговоры с бывшими руководителями Alphabet говорят о том, что бизнес может управляться более эффективно при значительно меньшем количестве сотрудников".

В письме также отмечается, что согласно поданной Alphabet Inc декларации 14A медианная зарплата сотрудников в 2021 году составила 295 884 доллара, что на 67% выше, чем у Microsoft, и "на 153% выше, чем у 20 крупнейших технологических компаний США". В письме приводится аргумент против этих цифр: "Нет никакого оправдания такому огромному неравенству".

Alphabet также предлагается отказаться от дорогостоящих долгосрочных ставок, таких как проект по созданию самоуправляемых автомобилей Waymo. В письме говорится, что внешние ставки Alphabet в совокупности принесли лишь 3 млрд долларов, но за последние пять лет принесли значительные убытки в размере 20 млрд долларов.