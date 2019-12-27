Крупный магазин техники решил построить город в России

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Алексеева, сейчас компания занимается общественными презентациями проекта. В целом, планы по нему такие:

создать центр Владивостокской агломерации в районе ТОР Надежденского и поселка Новый;

обеспечить жильём 20-25 тысяч человек, выделив под это 113 Га земли (для 600 тысяч квадратных метров жилья);

создать офисный центр площадью 50 тысяч квадратных метров, коммерческие площади на 60 тысяч квадратных метров, а также 14 тысяч парковочных мест;

построить две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику, пожарную станцию и т.д.

Сообщается, что конкурс на проектирование уже выиграла испанская компания Сitythinking.

Гендиректор DNS утверждает, что задуманный проект не является спальным микрорайоном: это будет пространство с рабочими местами. Якорным арендатором и работодателем будет собственно компания DNS.

По словам Алексеева, на проектирование и согласование проекта уйдёт пара лет, на строительство — три года, а на финальные работы — ещё год.