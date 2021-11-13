Крупный VPN-сервис укрылся на Британских Виргинских Островах ради безопасности

Британские Виргинские Острова являются популярной офшорной юрисдикцией. До недавних пор там также не было единого реестра бенефициаров. Отмечается, что Британские Виргинские Острова привлекательны для подобных цифровых сервисов. Данная юрисдикция не применяет никаких мер, которые могут нарушить конфиденциальность пользователей. Это поможет PureVPN и дальше предоставлять услуги более чем 3 млн клиентов.

Перед тем как принять решение перенести штаб-квартиру, PureVPN проанализировала несколько мест и провела переговоры с властями более чем 17 разных стран.

PureVPN поблагодарила Гонконг за успешное сотрудничество, но решила, что продолжать бизнес на Британских Виргинских Островах будет безопаснее.