Крыс научили водить автомобили

Крысиные «автомобили» состояли из пустого контейнера для еды и электрической платформы с колёсами. Внутри этого контейнера было установлено «рулевое колесо», которое было не колесом вовсе, а медными стержнями. За них крысы должны были браться лапами, чтобы управлять «автомобилем». Прикосновение к левому, правому или центральному стержням направляло машину в нужную сторону.

Всякий раз, как крысы двигали автомобиль вперёд, учёные награждали их вкусной едой.