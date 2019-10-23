Наука и технологии
Сегодня 16:26
Крыс научили водить автомобили
Кажется, бояться теперь нужно не только восстания машин
Учёные создали специальные маленькие автомобили для крыс и проверили, могут ли животные их водить. Оказалось, что могут. За еду, конечно.
Крысиные «автомобили» состояли из пустого контейнера для еды и электрической платформы с колёсами. Внутри этого контейнера было установлено «рулевое колесо», которое было не колесом вовсе, а медными стержнями. За них крысы должны были браться лапами, чтобы управлять «автомобилем». Прикосновение к левому, правому или центральному стержням направляло машину в нужную сторону.
Всякий раз, как крысы двигали автомобиль вперёд, учёные награждали их вкусной едой.
В эксперименте участвовали 11 самцов и шесть самок. Однако не все животные справлялись с заданием успешно. Водить машину быстрее научились те крысы, которые жили в сложной среде.
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