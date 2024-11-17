Крыс научили водить. Им это даже понравилось

Нейробиолог Келли Ламберт и ее команда создали индивидуальное транспортное средство для крыс, которые научились управлять им в сторону угощения. Исследование показало, что крысы, содержащиеся в более сложных средах, обучаются быстрее, что подтверждает гипотезу о том, что сложные условия способствуют улучшению нейропластичности.

Интересно, что крысы проявляли признаки радости, с нетерпением ожидая своих тренировок по вождению, напоминая поведение собак, ожидающих прогулки.

Это привело к новой линии исследований о том, как ожидание влияет на когнитивное и эмоциональное развитие. В последующих исследованиях крысы, обученные ожидать награды, проявили признаки оптимизма и улучшение навыков решения проблем.

Исследования Ламберт предполагают, что понимание ожидания у животных может привести к новым подходам в области «благосостояния людей» в том числе.