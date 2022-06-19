Крыс с рюкзаками скоро начнут отправлять на спасательные миссии

Специалисты обучают крыс на запах определять людей, оказавшихся в ловушке под завалами. В частности, над инновационным проектом работает научный сотрудник доктор Донна Кин (Donna Kean) из Шотландии. Пока было обучено семь крыс, и на это потребовалось всего две недели.

Эти животные используют самодельные рюкзаки с микрофонами. Эти микрофоны позволят пострадавшим общаться со спасателями. Ещё в рюкзаках есть трекеры для отслеживания местоположения.

Отмечается, что грызуны получат возможность работать в полевых условиях, когда их отправят в Турцию для работы с поисково-спасательной командой GAE. Ранее для аналогичных целей уже использовались собаки, но крысы имеют преимущество из-за их небольшого размера и гибкости.